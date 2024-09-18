В России объявили цену ноутбука Honor MagicBook Art 14 со съемной камерой 

Honor представила новый ноутбук MagicBook Art 14 на выставке IFA 2024 в Берлине. Этот тонкий и легкий лэптоп поступит в продажу в России в начале октября.

По информации близкого к ритейлу источника, цена Honor MagicBook Art 14 составит от 180 до 200 тыс. рублей в зависимости от конфигурации. Ноутбук будет доступен в двух цветах: нефритовом зеленом и туманном белом.

Honor MagicBook Art 14 весит всего 1 кг и имеет толщину 1 см. Корпус выполнен из магниевого сплава, а клавиатура — из титана. Одной из основных особенностей является съемная фронтальная камера, которая прячется в торце корпуса и может быть размещена в любом удобном месте с помощью магнитов.

Ноутбук оснащен чипом Intel Core Ultra 7 155H с 8 ядрами и частотой до 4,8 ГГц. Он имеет сенсорный AMOLED-дисплей диагональю 14,6 дюйма с разрешением 3120×2080 пикселей и полезной площадью 97%. Дисплей поддерживает технологии защиты зрения, включая высокую частоту ШИМ и режим для чтения.