В России обсуждают запрет на движение курьеров по тротуарам

Российские службы доставки могут столкнуться с существенными изменениями правил работы. Министерство транспорта обсуждает поправки к Правилам дорожного движения, предусматривающие запрет курьерам передвигаться на электровелосипедах по тротуарам. Представители бизнеса предупреждают, что нововведения способны увеличить стоимость доставки и время выполнения заказов.

Как сообщает «Коммерсантъ», проект также предусматривает необходимость получения водительских удостоверений категории М для управления мощными электровелосипедами.

По оценке Минпромторга, в России работают около 1,5 млн курьеров. Только в Москве ежедневно на маршруты выходят примерно 25 тысяч доставщиков, которые совершают около 650 тысяч поездок преимущественно на электровелосипедах.

Эксперты считают, что последствия предлагаемых изменений будут различаться в зависимости от состояния городской инфраструктуры. Там, где существует развитая сеть велосипедных дорожек, ограничения окажут сравнительно небольшое влияние. Однако в районах, где альтернативных маршрутов практически нет, курьерам придется значительно перестраивать логистику.

Часть доставщиков может перейти на автомобильный транспорт, эксплуатация которого обходится дороже. Кроме того, движение по проезжей части способно увеличить продолжительность поездок и снизить количество заказов, выполняемых за смену.

Представители отрасли также обращают внимание на кадровую проблему. По оценке Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний, водительские права сегодня имеют лишь 15–20% курьеров.

В то же время сторонники ужесточения правил указывают на необходимость защиты пешеходов. Согласно данным Госавтоинспекции, в 2025 году в России произошло около 3,2 тысячи ДТП с участием электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности. В этих происшествиях погибли 68 человек.

Эксперты предупреждают, что перемещение курьеров с тротуаров на автомобильные дороги также потребует дополнительных мер безопасности.

Обсуждаемые поправки пока не вступили в силу. Окончательная редакция новых требований и сроки их введения будут определены после завершения согласований.