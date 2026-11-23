Российские власти вновь рассматривают возможность введения дополнительных требований для компаний, распространяющих видеоигры. Среди обсуждаемых мер — система прокатных удостоверений, включение игровых сервисов в реестр организаторов распространения информации и выполнение требований по хранению данных.

Как сообщает 3DNews, предлагаемые изменения могут затронуть издателей и операторов игровых платформ. Один из рассматриваемых вариантов предусматривает размещение пользовательских данных на российских серверах, а также обеспечение возможности их передачи уполномоченным органам в рамках действующего законодательства.

Дополнительные требования могут существенно повлиять на работу иностранных игровых сервисов, поскольку их техническая инфраструктура не всегда рассчитана на выполнение национальных правил хранения информации.

При этом речь пока идёт об обсуждении инициатив, а не о вступивших в силу нормах. Окончательное содержание регулирования и сроки возможного введения новых требований не определены.