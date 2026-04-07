В России назвали сроки появления связи 6G

Минцифры разработало дорожную карту внедрения мобильной связи шестого поколения. Ожидается, что первые пилотные зоны 6G появятся уже в 2028 году, а научно-технологическая база для полноценного запуска сетей будет сформирована в 2030–2032 годах.

Разработкой технологий занимаются «Сколтех» и НИЦ Телеком. На эти цели министерство выделило субсидию в размере 750 млн рублей.

Сенатор Артём Шейкин отметил, что при переходе на 6G правительство намерено учесть проблемы, возникшие при внедрении 5G, включая перераспределение частотного спектра и масштабные инвестиции в модернизацию инфраструктуры.