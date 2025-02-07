В России нашли вирус-троян для iPhone, крадущий личные данные

Пользователи iPhone в России столкнулись с новой угрозой — вирусом-трояном, который заражает устройства и крадет личные данные.

Этот вирус был найден в 20 поддельных приложениях, маскирующихся под мессенджеры, ИИ-ассистентов и приложения для доставки еды в App Store.

IT-эксперт Даниил Аржаков объяснил, что вирус прост в использовании: пользователи, загружая легитимные на вид приложения, становятся соучастниками угрозы, предоставляя доступ к своей конфиденциальной информации. По статистике, уже 242 тысячи россиян стали жертвами этой киберугрозы.

Вирус анализирует текст на изображениях и ищет личные данные, отправляя собранную информацию мошенникам. Это позволяет злоумышленникам получать доступ к интимным фото и банковским счетам, что может привести к значительным финансовым потерям.

Чтобы защитить свои данные, пользователи должны быть осторожными при загрузке приложений, проверять их источники, регулярно обновлять операционную систему и приложения, избегать подозрительных ссылок и использовать антивирусные программы. Также рекомендуется пересматривать разрешения на доступ к конфиденциальной информации, предоставленные установленным приложениям.