В России начались продажи смартфона Infinix HOT 50i на 256 ГБ за 15 тысяч рублей

Компания Infinix запустила продажи нового смартфона Infinix HOT 50i в России, который доступен в нескольких конфигурациях памяти по цене от 13 тысяч рублей.

Устройство оснащено 6,87-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Основная камера использует сенсор Sony IMX582 с разрешением 48 Мп, а для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная камера.

Смартфон работает на чипсете MediaTek Helio G81 и доступен с 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Он основан на Android 14 с пользовательской оболочкой XOS 14, а аккумулятор имеет емкость 5000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 18 Вт.

Дополнительные характеристики включают защиту от пыли и брызг по стандарту IP54, наличие стереодинамиков, 3,5-мм разъем для наушников и сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания.

Infinix HOT 50i будет доступен в нескольких версиях по цене от 13 до 15 тысяч рублей, а до 31 октября его можно будет приобрести начиная с 11 тысяч рублей за модель с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Версия с объёмом памяти 256 ГБ получила ценник в 15 000 рублей.