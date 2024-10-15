В России начались продажи смартфона Infinix Hot 50 по цене от 16 990 рублей

В России начали продавать новый смартфон Infinix Hot 50, который доступен в магазинах М.Видео и Эльдорадо. Начальная цена составляет 16 990 рублей.

У устройства 6,78-дюймовый FullHD+ экран с частотой обновления 120 Гц, а работает оно на процессоре MediaTek Helio G100.

Батарея ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 18 Вт. Основная камера имеет 50 Мп, а фронтальная камера на 8 Мп улучшает селфи с помощью специальных алгоритмов.

Смартфон идеально подходит для начинающих геймеров благодаря хорошему дисплею и мощному процессору. Цены на различные версии варьируются от 16 990 до 19 990 рублей.