В России начались продажи холодильников Hyundai с УФ-стерилизацией

Компания Hyundai представила две модели холодильников с общим объемом камер 540 литров на российском рынке. Модели CM5543F и CM5544F являются четырёхдверными трёхкамерными холодильниками и доступны в двух цветовых решениях.

Обе модели имеют одинаковые характеристики, с небольшим отличием: CM5543F не имеет регулируемых по высоте ножек.

Холодильник обладает общим объемом 540 литров, из которых 354 литра приходится на холодильную камеру, а 186 литров — на морозильную. Это достаточно для семьи из четырёх или пяти человек. Холодильник оснащен инверторным компрессором класса энергоэффективности A+, который поддерживает стабильную температуру и работает на низких оборотах, обеспечивая низкий уровень шума (37 дБ).

Холодильник не требует размораживания благодаря системе Total No Frost, которая равномерно распределяет холодный воздух по камерам и предотвращает образование наледи и конденсата.

Дополнительно, в холодильной камере присутствует синяя стерилизующая УФ-подсветка, которая уничтожает до 99% бактерий, а также «Зона свежести» с регулятором уровня влажности для длительного сохранения свежести фруктов, зелени и овощей.

Холодильная камера оснащена тремя полками из закаленного стекла, которые регулируются в зависимости от высоты продуктов. Дополнительно предусмотрен специальный ящик с дверцей для хранения косметических средств, который может поддерживать натуральную косметику без использования консервантов или охлаждать косметические средства перед использованием.

Морозильная камера разделена на два отсека с дополнительными лотками для хранения, каждый из которых открывается отдельной дверью. Минимальная температура в режиме Fast Freezing достигает -32 °C.

Холодильники поддерживают различные температурные режимы, такие как суперохлаждение, суперзаморозка и энергосберегающий режим ECO. Управление осуществляется через сенсорный дисплей, а функция блокировки защищает устройство от детей. Обе модели поставляются с гарантией на 2 года и уже доступны на маркетплейсах и в розничных магазинах.

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