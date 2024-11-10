В России начались исследования по поглощению углекислого газа растениями

В России стартовали уникальные исследования, посвященные способности растений поглощать углекислый газ (CO2) с целью борьбы с климатическими изменениями. На одном из карбоновых полигонов, расположенном рядом с Екатеринбургом, ученые из Уральского федерального университета (УрФУ) и других организаций проводят эксперименты по оценке вклада различных пород деревьев и растений в снижение уровня CO2 в атмосфере.

По данным российских исследователей, на начало XXI века природа уже активно поглощала углекислый газ, причем основные источники эмиссии CO2 — это растения, океаны и вулканы. Однако, с ростом антропогенных выбросов, которые значительно увеличили концентрацию углекислого газа в атмосфере, появились новые подходы к борьбе с парниковыми газами.

Одной из главных задач на карбоновом полигоне является изучение, как различные виды растений, в том числе хвойные деревья, поглощают углекислый газ. В частности, ученые исследуют сосну, ель и пихту, чтобы определить, какие из них наиболее эффективно связывают CO2. Для этого используется инфракрасный газоанализатор, который измеряет содержание углекислого газа до и после контакта с растением, а также мачта с ультразвуковым анемометром для оценки воздушных потоков и вертикальных потоков парниковых газов.

По предварительным данным, сосна показала наибольшую активность в поглощении углекислого газа, за ней следуют ель и пихта. В будущем, на основе этих исследований, могут быть разработаны специальные карбоновые фермы, на которых будут выращивать растения, эффективно поглощающие CO2, а также использовать их для рекультивации выработанных территорий.

Однако, помимо хвойных деревьев, ученые также обращают внимание на другие растения. Одним из таких кандидатов стала конопля, которая активно поглощает углерод. На базе Уральского государственного аграрного университета уже два года проводятся исследования по выращиванию технической конопли, и результаты показывают, что она может поглощать 2-3 тонны углекислого газа на гектар. В отличие от деревьев, конопля — однолетнее растение, и после окончания ее жизненного цикла углекислый газ может возвращаться в атмосферу. Однако ученые предлагают варианты, такие как использование конопли в качестве компонента бетонных смесей или в текстильной промышленности, что позволяет надолго «захоронить» углерод.

Еще одним перспективным растением для карбоновых ферм является лен. Его биомасса также может быть хорошим поглотителем углекислого газа, а кроме того, лен является источником ценного волокна.

Таким образом, исследования на уральском карбоновом полигоне могут стать важным шагом в борьбе с глобальным потеплением, открывая новые возможности для использования растений в качестве природных фильтров для углекислого газа.