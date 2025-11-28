В России начали продажи новых игровых аксессуаров Rapoo

Компания diHouse объявила о начале продаж игровых мышей Rapoo VT2 Max Dual 8K, VT7 Max Dual 8K и геймпада V610M. По данным дистрибутора, устройства ориентированы на растущий рынок: к середине 2025 года продажи геймерских аксессуаров в России достигли 16,2 млрд рублей, превысив 9 млн устройств.

Мыши VT2 Max Dual 8K и VT7 Max Dual 8K весят до 53 граммов и используют технологию 8K для быстрого отклика. В устройствах применён алгоритм V+Wireless 2.0, обеспечивающий до 750 часов работы. Модели оснащены датчиком PixArt 3950 с разрешением до 45 000 DPI и рассчитаны на ресурс до 120 млн нажатий. Оба варианта выполнены в правосторонней симметричной форме.

Геймпад V610M поддерживает работу с ПК, Nintendo Switch и смартфонами. В комплект входит съёмный держатель для мобильных устройств. Контроллер работает до 15 часов, поддерживает подключение по проводу, через Bluetooth и по каналу 2,4 ГГц. Джойстики и триггеры, выполненные на эффекте Холла, обеспечивают повышенную точность. Доступны регулируемая вибрация, режим TURBO и четыре варианта RGB-подсветки.

Рекомендованная цена мышей VT2 Max Dual 8K и VT7 Max Dual 8K составляет 7 490 рублей, геймпада V610M — 4 990 рублей.