В России начали продажи ноутбука HONOR MagicBook X16 AMD 2025

В России стартовали продажи ноутбука HONOR MagicBook X16 AMD 2025, сочетающего доступность и высокую надёжность. Устройство прошло проверку на среднее время безотказной работы в разных условиях — 200 000 часов.

Для работы с несколькими приложениями одновременно используется 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 6600H с тактовой частотой до 4,5 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти.

Дополнительные характеристики ноутбука:

Два режима производительности и эффективная система охлаждения.

Аккумулятор обеспечивает до 8,2 часа офисной работы с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт.

Лёгкий корпус массой 1,72 кг.

Возможность синхронизации с другими устройствами HONOR.

Полная информация о модели MagicBook X16 AMD 2025 доступна на официальном сайте HONOR.