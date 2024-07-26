В России на 40% выросла цена восстановленного смартфона

На рынке восстановленных смартфонов в России наблюдается увеличение расходов потребителей.

Согласно данным объединенной розничной сети МегаФона и Yota за второй квартал текущего года, Samsung вернул себе лидерство в этом сегменте, догоняя Apple, который ранее опережал конкурента.

Apple и Samsung остаются популярными брендами восстановленных смартфонов с долей продаж около 32% каждый. Тем не менее в денежном выражении Apple удерживает лидерство. Самые востребованные модели включают iPhone 11 и Galaxy A12.

Продажи смартфонов Realme выросли значительно — на 357% в штуках и на 345% в денежном эквиваленте. Средняя цена восстановленного смартфона увеличилась на 40% по сравнению с прошлым годом.

Тенденции продаж восстановленных смартфонов в розничной сети МегаФона отражают мировую динамику, где вторичный рынок растет, а спрос на новые устройства замедляется.

Вторичные смартфоны все более востребованы благодаря качественному восстановлению, гарантии и более доступной цене, отметил директор по стратегии и развитию продаж МегаФона, Давид Борзилов.

Источник: hi-tech.mail.ru.