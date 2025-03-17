В России мошенники крадут деньги под видом управляющих компаний

В России появилась новая схема мошенничества, где аферисты представляются менеджерами управляющих компаний и обманывают жильцов, предлагая скидки на коммунальные услуги.

По информации МВД, злоумышленники связываются с жертвами через соцсети или мессенджеры и сообщают, что они переплачивают за ЖКУ.

Мошенники предлагают жильцам перерасчет и отправляют ссылку на фишинговый сайт, который выглядит как официальный платежный ресурс. Когда жертва вводит данные своей карты и код из SMS, аферисты получают доступ к её банковскому аккаунту и крадут деньги.

Мошенники используют психологические приемы, чтобы вызвать доверие. Чаще всего их жертвами становятся пожилые люди. Эксперты советуют не переходить по ссылкам от незнакомцев, использовать антивирусы и проверять информацию у управляющих компаний или банков, если возникают сомнения.

Также важно помнить, что управляющие компании не общаются с жильцами через мессенджеры, так как это запрещено законом.