В России к концу 2023 года могут представить первые отечественные смартфоны на ОС Android

У разработчиков очень амбициозные планы, и они к 2026 году рассчитывают занять около 10% рынка.

Основатель Национальной компьютерной корпорации (НКК) Александр Калинин анонсировал новый проект. Как удалось узнать «Коммерсанту», Калинин планирует разработать отечественные смартфоны и планшеты под управлением Android. В разработку устройств планируется инвестировать 10 млрд рублей.

«Рассматриваем различные варианты, это может быть выпуск на российских заводах или контрактное производство на китайских предприятиях», — рассказал Калинин.

Проектированием устройств будет заниматься основатель «Вобис Компьютер».

В планах выпустить первую партию смартфонов в количестве до 100 тыс. штук, причем первая партия может появится к декабрю.

Отечественные аппараты будут предлагаться по цене 10-30 тысяч рублей.