Главная » Новости

В России к концу 2023 года могут представить первые отечественные смартфоны на ОС Android

Автор На чтение 1 мин Просмотров 142 Опубликовано

У разработчиков очень амбициозные планы, и они к 2026 году рассчитывают занять около 10% рынка.

Основатель Национальной компьютерной корпорации (НКК) Александр Калинин анонсировал новый проект. Как удалось узнать «Коммерсанту», Калинин планирует разработать отечественные смартфоны и планшеты под управлением Android. В разработку устройств планируется инвестировать 10 млрд рублей.

«Рассматриваем различные варианты, это может быть выпуск на российских заводах или контрактное производство на китайских предприятиях», — рассказал Калинин.

Проектированием устройств будет заниматься основатель «Вобис Компьютер».

В планах выпустить первую партию смартфонов в количестве до 100 тыс. штук, причем первая партия может появится к декабрю.

Отечественные аппараты будут предлагаться по цене 10-30 тысяч рублей.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.