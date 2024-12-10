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В России к 2028 году могут запустить первый маршрут грузовых БПЛА

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Согласно информации от генерального директора ассоциации «Аэронекс» Глеба Бабинцева, первый регулярный маршрут для доставки грузов с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в России может появиться только в 2028 году.

В ближайшие три года необходимо разработать и внедрить технологии, которые обеспечат безопасность полётов и защиту наземной инфраструктуры на маршруте, соединяющем Санкт-Петербург, Великий Новгород, Тверь и Москву.

Несмотря на наличие устойчивых логистических связей между этими городами, Россия сталкивается с серьёзными нормативными и безопасностными барьерами.

Бабинцев выразил надежду, что к 2028 году удастся создать возможности для одновременного полёта пяти беспилотных и пилотируемых воздушных судов в одном объёме воздушного пространства.

Эти аппараты будут работать автономно, без контроля со стороны внешнего пилота, а процесс погрузки и разгрузки будет полностью автоматизирован.

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