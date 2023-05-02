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В России изобрели технологию для создания дисплеев с высокой яркостью

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В новой технологии используются неорганические материалы, а значит им потребуется меньше энергии, чем аналогам из органики.

О том, что в России изобрели технологию для создания дисплеев с высокой яркостью, сообщили «Известия». Журналисты пишут, что технология была создана специалистами Санкт-Петербургского политехнического университета вместе с коллегами из университета ИТМО и Алферовского университета.

Для технологии используется перовскит, а это простой в производстве, а главное недорогой кристаллический материал. Яркость экранов, созданных по новой технологии окажется в три раза больше, чем у дисплеев OLED.

«Новой разработке требуется в три раза меньше энергии, чем экранам большинства современных смартфонов. На поддержание работы дисплея уходит значительная часть запаса питания любой портативной электроники, поэтому использование подхода, предложенного учеными из Петербурга, позволит заметно продлить срок их работы на одной зарядке. Специалисты уже собрали первый экспериментальный прототип устройства» — пишут Известия.

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