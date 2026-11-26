Специалисты Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева совместно с партнёрами разработали метод изучения микроциркуляции крови при воздействии перегрузок. В испытаниях приняли участие 13 российских космонавтов.

Во время тренировок на центрифуге исследователи использовали четыре компактных оптических анализатора, закреплённых на лбу и голенях участников эксперимента. Приборы регистрировали изменения кровоснабжения кожи.

Измерения показали, что интенсивность кровотока уменьшалась под воздействием перегрузок и резко возрастала после их прекращения. Выраженность реакции зависела от величины нагрузки.

Полученные результаты могут использоваться для совершенствования медицинского наблюдения за космонавтами и разработки программ подготовки экипажей к продолжительным полётам.