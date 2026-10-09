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В России хотят установить минимальную скорость домашнего интернета в 1 Гбит/с

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Минцифры России готовит изменения в законодательство, которые предусматривают введение требований к скорости интернета в жилых домах. Согласно инициативе, минимальная скорость подключения должна составлять не менее 1 Гбит/с.

Как сообщает «Коммерсантъ», соответствующий законопроект планируется направить на рассмотрение Государственной думы до конца 2026 года.

Помимо новых стандартов качества связи, документ предусматривает дополнительные требования к телекоммуникационным компаниям. В частности, не менее половины общей выручки операторов должно приходиться непосредственно на предоставление услуг связи.

Также ведомство предлагает пересмотреть стоимость лицензий для операторов. Предполагается, что размер платежей будет зависеть от территории, на которой компания оказывает услуги.

Пока предлагаемые изменения находятся на стадии разработки. Окончательные условия и сроки вступления новых требований в силу не определены.

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