В России число запретов на въезд мигрантов выросло почти на 76%

За первые восемь месяцев 2026 года российские власти приняли более 260 тысяч решений о запрете въезда иностранных граждан. Это на 75,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Соответствующие данные МВД 6 ноября привел председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По словам спикера нижней палаты парламента, увеличение количества ограничений связано в том числе с изменениями миграционного законодательства, принятыми в последние годы.

Володин напомнил о вступлении в силу закона, расширяющего перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранным гражданам может грозить выдворение из России.

Документ был принят Государственной думой 21 июля, а 4 августа подписан президентом Владимиром Путиным. Закон более чем вдвое увеличивает перечень статей КоАП, предусматривающих возможность административного выдворения наряду со штрафами.

В числе оснований названы отдельные нарушения общественного порядка, миграционных правил и другие предусмотренные законодательством правонарушения.

Председатель Госдумы также сообщил, что за девять месяцев текущего года Федеральная служба судебных приставов принудительно выдворила из страны 63,5 тысячи иностранных граждан, нарушивших российское законодательство.

Всего с 2024 года депутаты приняли 32 федеральных закона, направленных на изменение миграционной политики. Из них 21 был инициирован парламентариями.

По мнению Володина, новые правовые нормы должны способствовать противодействию нелегальной миграции и повышению общественной безопасности.

При этом приведенная статистика отражает количество административных решений и принудительных выдворений за определенные периоды. Она сама по себе не позволяет судить об изменении общего числа проживающих в России иностранных граждан.