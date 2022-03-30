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В России быстро нашли замену системам Apple Pay и Google Pay

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В марте в РФ значительно выросли альтернативные методы оплаты, россияне стали больше использовать оплату с помощью QR-кодов и Системы быстрых платежей (СБП).
По данным ВТБ, платежи через СБП выросли вдвое, а по собственным данным «Почта Банка» платежи через Систему быстрых платежей увеличились в 1,4 раза.

Рост количества использования альтернативных платежей вырос после отключения систем Apple Pay и Google Pay.

Пользователи сразу начали использовать альтернативные решения, также быстро стали переключатся на СБП и QR-коды сами продавцы.

Сейчас с СБП работает более 80 российских банков, а самый распространенный вариант оплаты покупки является сканирование QR-код на кассе магазина, после чего происходит оплата через приложение банка.

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