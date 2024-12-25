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В Роскомнадзоре прокомментировал слух о запрете звонков в мессенджерах

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Накануне стало известно, что Минцифры и РКН могут запретить голосовые звонки через Тelegram и WhatsApp, причем в первую очередь рассматривается возможность блокировки международных звонков.

Пресс-служба Роскомнадзора подтвердила «Ведомостям», что операторы связи уже могут блокировать такие звонки по умолчанию, и в будущем могут быть введены соответствующие законодательные меры.

Роскомнадзор отметил, что крупные операторы уже эффективно борются с мошенничеством, устанавливая дополнительные системы, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

Также упомянули о системе «Антифрод», которая помогает выявлять звонки с подменных номеров, но только на территории России. Регулятор заявил, что аналогичные требования могут быть введены и для мессенджеров.

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