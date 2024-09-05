В Роскомнадзоре пригрозили отобрать лицензию у провайдеров за ускорение YouTube

Роскомнадзор предупредил российских операторов связи, что может аннулировать их лицензии, если они продолжают ускорять работу YouTube. Об этом сообщает Forbes.

На данный момент YouTube в России официально не заблокирован, но его скорость работы снижается из-за устаревшего оборудования. В письмах, разосланных операторам 30 августа и 2 сентября, говорится, что в случае игнорирования указаний будут приняты меры, включая возможность аннулирования лицензий.

Операторы также получили указания не мешать блокировкам ресурсов, инициированным властями. Хотя в письмах прямо не упоминается YouTube, юристы связывают эти действия с проблемами трафика этого видеосервиса, который, по мнению Роскомнадзора, представляет угрозу для российских сетей связи.

Если операторы нарушат директивы, Роскомнадзор сможет подать в суд на отзыв их лицензий. Однако эксперты считают, что у операторов есть возможность обжаловать такое решение, так как в письмах не указаны конкретные причины для аннулирования лицензий.

После начала замедления YouTube в августе 2024 года многие клиенты начали расторгать контракты с провайдерами, которые ограничивали трафик. В ответ на это операторы начали самостоятельно ускорять YouTube, перенаправляя трафик на зарубежные сервера, что привело к предупреждениям от надзорных органов.