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В Роскачестве разъяснили, как узнать, кто подключён к домашней Wi-Fi сети

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Самый надежный способ проверить подключенные к сети устройства — это использовать настройки вашего роутера. Это позволит вам увидеть все устройства, подключенные к вашей Wi-Fi сети, без необходимости устанавливать сторонние приложения, рассказали в Роскачестве.

Признаки несанкционированных подключений могут включать снижение скорости интернета, что может происходить из-за того, что кто-то использует вашу сеть. Если вы заметили странную контекстную рекламу или изменения в настройках роутера, это также может быть признаком вмешательства.

Чтобы проверить подключения, откройте браузер и введите IP-адрес вашего роутера, например, 192.168.0.1. Введите логин и пароль, обычно это admin/admin или user/user. Найдите раздел, который показывает подключенные устройства, с названиями, которые могут быть вам знакомы.

Если вы обнаружите незнакомые устройства, отключите ваши устройства от сети, оставив подключенным только компьютер. Если в списке останутся другие устройства, это могут быть чужие гаджеты.

Для защиты вашей сети рекомендуется изменить учетные данные для входа в роутер, установить сложный пароль для Wi-Fi и регулярно обновлять прошивку устройства. Также не следует делиться паролем с соседями и использовать гостевую сеть для временных пользователей. Скрытие точки доступа и выбор качественного роутера помогут повысить безопасность вашей сети.

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