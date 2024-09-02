В Роскачестве рассказали, как мошенники крадут данные и шантажируют россиян

Специалисты Роскачества рассказали россиянам, как происходит процесс кражи данных людей и шантаж, а также что такое доксинг.

Доксинг — это процесс поиска и публикации личной информации о человеке в интернете без его согласия. Это явление стало распространено, так как многие люди подвергаются травле или запугиванию.

Чаще всего мошенники используют доксинг для вымогательства денег, раскрывая данные, такие как адрес, номер телефона и банковские реквизиты.

Информация о жертвах может быть получена различными способами. Компании, которые предоставляют интернет-услуги, собирают много данных о пользователях, и эти данные могут утекать в сеть. Кроме того, сами пользователи часто делятся информацией в социальных сетях, оставляя так называемые «цифровые следы».

Если ваши профили в социальных сетях открыты, мошенники могут легко узнать о вас много личной информации. Узнав номер телефона, они могут получить еще больше данных через специальные сервисы. Также существует возможность фишинга, когда злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банков, пытаются выведать данные карты.

Чтобы защитить свои личные данные, важно не раскрывать их самостоятельно. Рекомендуется закрыть профили в социальных сетях и удалить фотографии, которые могут указывать на ваше местоположение. Также следует использовать антивирусные программы и надежные пароли.

Если вы столкнулись с шантажом, не стоит отвечать мошеннику. Лучше заблокируйте его и смените пароли на всех аккаунтах. Если требования уже были озвучены, можно обратиться в полицию.

Если ваши данные были скомпрометированы, необходимо сразу же изменить пароли на всех сервисах и подключить двухфакторную аутентификацию. Будьте внимательны к подозрительным письмам и звонкам, не доверяйте незнакомцам и не раскрывайте личную информацию.