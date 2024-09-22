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В Роскачестве перечислили топ-10 способов защиты от интернет-мошенников

Автор На чтение 2 мин Просмотров 5 Опубликовано

В Роскачестве рассказали о рекомендациях, следуя которым можно предотвратить мошенничество и не лишится денежных средств.

В Роскачестве перечислили топ-10 способов защиты от интернет-мошенников

Самое первое, на что обратили внимание в ведомстве, не стоит доверять никому, кто просит вас поделиться личными данными, такими как номера карт или пароли. Будьте осторожны с сообщениями и звонками. Официальные организации, такие как банки или госучреждения, не будут спрашивать о ваших данных по телефону.

Поговорите с пожилыми родственниками и подростками, так как они могут быть наиболее уязвимыми. Рассмотрите возможность использования кошелька с RFID-защитой, чтобы предотвратить кражу данных с карт.

Если получаете подозрительное сообщение со ссылкой, не переходите по ней. Проверьте отправителя и адрес ссылки самостоятельно. Лучше использовать специальные сервисы для проверки ссылок.

Не торопитесь с переводами денег. Если кто-то подталкивает вас к быстрому решению, это может быть признаком мошенничества. Всегда проверяйте информацию о получателе и задавайте вопросы.

Скачивайте приложения только из официальных магазинов. Устанавливайте антивирус и используйте сложные пароли для всех учетных записей. Лучше всего использовать уникальные пароли и хранить их в надежном менеджере.

Включите двухфакторную аутентификацию на важных ресурсах. Она добавляет дополнительный уровень защиты при входе в систему.

Для покупок в интернете заведите отдельную карту и используйте отдельную электронную почту для регистрации в магазинах. Это поможет защитить ваши основные данные.

Не делитесь личной информацией в общественных местах и социальных сетях. Ограничьте доступ к вашим данным и проверьте настройки приватности.

Регулярно обновляйте программное обеспечение, чтобы защититься от вредоносных программ. Если вы стали жертвой мошенничества, немедленно обращайтесь в банк и полицию.

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