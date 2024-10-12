В Роскачестве объяснили, как ускорить медленный компьютер на Windows

Если компьютер стал медленно работать, страницы открываются с задержкой, а программы зависают, это распространенная проблема.

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества объяснили, что причины могут варьироваться от недостатка оперативной памяти до перегруженного системного диска.

Первым шагом рекомендуется перезагрузить компьютер, так как это может решить многие мелкие проблемы. Также стоит установить последние обновления Windows, поскольку они помогают поддерживать стабильность работы системы. Для этого нужно открыть меню «Пуск» и найти «Центр обновления Windows».

Отключение визуальных эффектов может улучшить производительность. Для этого необходимо найти соответствующие настройки в меню «Пуск» и отключить ненужные функции. Кроме того, стоит убрать лишние программы из автозагрузки, так как они замедляют работу компьютера. Это можно сделать через диспетчер задач.

Также рекомендуется отключить ненужные уведомления Windows, что освободит дополнительные ресурсы. Очистка памяти компьютера путем удаления ненужных файлов также поможет. Важно быть осторожным и не удалять важные системные компоненты.

Дополнительно эксперты советуют рассмотреть установку SSD для повышения скорости работы системы, расширение оперативной памяти для запуска большего числа приложений и проверку температуры компонентов, чтобы избежать перегрева.

Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества, отметил, что стоит проверить компьютер на наличие вирусов с помощью антивирусной программы.