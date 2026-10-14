В Роскачестве объяснили, где установить Wi-Fi-роутер для устойчивой связи

Специалисты Роскачества рекомендовали размещать Wi-Fi-роутер ближе к центру квартиры или дома, чтобы обеспечить равномерное распространение сигнала. Установка устройства возле входной двери или в углу помещения может привести к ухудшению интернет-соединения в отдаленных комнатах.

Как сообщили эксперты NEWS.ru, на качество беспроводной связи влияют толстые несущие стены, зеркала и металлические предметы. Кроме того, маршрутизатор не следует устанавливать внутри шкафа или за телевизором, поскольку такие препятствия ограничивают зону покрытия сети.

В Роскачестве также объяснили различия между частотными диапазонами. Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц лучше проходит через стены и подходит для устройств, находящихся далеко от роутера. Диапазон 5 ГГц обеспечивает более высокую скорость передачи данных, однако имеет меньший радиус действия.

Для домашнего использования специалисты рекомендуют двухдиапазонные маршрутизаторы. Телевизоры, компьютеры и игровые приставки предлагается подключать к сети 5 ГГц, а умные лампы, датчики и удаленные устройства — к 2,4 ГГц.

При этом использование диапазона 6 ГГц эксперты не считают обязательным из-за действующих в России законодательных ограничений.