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В РФ запустят сайт знакомств «Спутник» с проверкой кредитной истории

Автор На чтение 1 мин Просмотров 462 Опубликовано

Российские специалисты работают над новым сервисом знакомств, который позволит людям проверить наличие налоговых задолженностей, алиментов и других кредитов у потенциальных партнеров.

Эту информацию сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

Команда разработчиков из Мурманска представила концепцию приложения для знакомств под названием «Спутник». Одной из главных особенностей этого сервиса будет обязательное подключение учетной записи пользователя к бесплатным агрегаторам и платным базам данных.

Для поиска идеального партнера будет использоваться особый алгоритм, основанный на методе слепого подбора. Основной акцент будет сделан на общих интересах, предыдущих отношениях, образе жизни и финансовом положении. Вся информация будет представлена в анонимных текстовых анкетах.

Любой желающий сможет скачать это приложение или запустить его в браузере. Пользователям предстоит пройти первоначальное анонимное анкетирование, а затем более подробное, где им нужно будет рассказать о своей семье и пройти видеозвонок с администрацией платформы, чтобы выразить свое мнение о здоровье и воспитании.

После этого начнется подбор пар на основе анонимных анкет. Обмен фотографиями и видео будет доступен только в случае совпадения интересов.

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