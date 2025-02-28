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В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи Huawei MatePad Pro 13,2”

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Компания М.Видео-Эльдорадо начала продажи планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2″ по цене от 99 999 рублей. С 28 февраля по 31 марта 2025 года покупатели получат в подарок стилус HUAWEI M-Pencil 3-го поколения и беспроводную мышь HUAWEI.

В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи Huawei MatePad Pro 13,2”

Планшет имеет гибкий OLED-экран, тонкий корпус и предназначен для работы с офисными задачами и креативной деятельностью.

Он весит всего 580 граммов и имеет толщину 5,5 мм. Высокое разрешение экрана и антибликовая поверхность обеспечивают комфортное использование.

В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи Huawei MatePad Pro 13,2”

Также на планшете установлена компьютерная версия приложения WPS Office, что позволяет работать с документами, таблицами и презентациями так же эффективно, как на компьютере.

Батарея объемом 10 100 мА*ч поддерживает быструю зарядку, позволяя зарядить устройство до 80% всего за 40 минут.

Планшет доступен в черном и роскошном золотом цветах. Цены на модели: 12 ГБ + 256 ГБ — 99 999 рублей, 12 ГБ + 512 ГБ — 109 999 рублей.

В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи Huawei MatePad Pro 13,2” В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи Huawei MatePad Pro 13,2” В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи Huawei MatePad Pro 13,2”

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