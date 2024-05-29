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В РФ запущено производство зарядных станций для электромобилей

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В компании Sitronics Electro (входящей в состав Sitronics Group), операторе сети зарядных станций для электротранспорта, было объявлено о запуске серийного производства быстрых электрозарядных станций для электрокаров мощностью до 262 кВт.

Клиенты смогут получить эти зарядные станции уже в начале 2025 года, пишет ТАСС.

Станции под названием eStation Super представляют собой быстрые электрозарядные станции постоянного тока (DC) с мощностью до 262 кВт. Они позволяют одновременно заряжать до четырех электромобилей, распределяя мощность между разъемами для зарядки.

Особенностью eStation Super является наличие автоматической онлайн-диагностики, которая позволяет исправить большинство ошибок без необходимости выезда технического персонала на место.

Это значительно упрощает использование станций и снижает время их простоя. Кроме того, эти зарядные станции поддерживают современный режим идентификации «plug & charge», который делает процесс зарядки электрокаров простым и безопасным, не требуя от пользователей входа в мобильное приложение для начала зарядки. Д

изайн станций был разработан известной студией Артемия Лебедева, а также предусмотрена возможность персонализации станций для клиентов, отметили в Sitronics Group.

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