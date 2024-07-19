В РФ впервые провели эксперимент по управлению беспилотником через спутник

Компания «Спутниковая система «Гонец»» и «Геоскан» сделали эксперимент. Они смогли управлять дроном через спутник, передали данные о местоположении и информацию о дроне через спутниковую систему «Гонец», а также отправили команду, чтобы заставить дрон вернуться на место, где его запустили.

Эта технология может помочь отслеживать дроны в местах, где нет других способов связи.

В эксперименте использовали дрон «Геоскан 201». Его оборудовали экспериментальным модемом «Гонец» и специальной антенной.

Они провели испытания на земле и сделали полеты с 13 по 16 июля на аэродроме Пушистый. В это время они проверили связь, передали данные о дроне на спутник «Гонец-М» и отправили команды с земли через спутник на дрон.

Сделали шесть полетов, в результате которых дрон отправил 218 сообщений на FTP-сервер системы «Гонец». Они также отправили три команды управления дроном через обратную связь.

Генеральный директор «Гонца» Павел Черенков сказал, что спутниковые системы связи в России открывают новые возможности для развития беспилотных систем.

Он считает, что это событие отмечает новую эру для беспилотных решений, когда спутниковые технологии помогают раскрыть их потенциал на новом уровне. Теперь возможно управление разными типами дронов на расстоянии и получение нужной информации во время полетов.

Источник: РИА Новости.