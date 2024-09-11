Главная » Новости

В РФ в начале октября начнутся продажи ультрабука Honor MagicBook Art 14 с ИИ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 29 Опубликовано

В России с начала октября появится в продаже новый ноутбук Honor MagicBook Art 14, о чем сообщил Hi-Tech Mail.

В РФ в начале октября начнутся продажи ультрабука Honor MagicBook Art 14 с ИИ

Он был представлен на выставке IFA 2024 и отличается рекордной тонкостью и легкостью. Вес ноутбука составляет всего 1 кг, а его толщина — 1 см. Корпус сделан из магниевого сплава, а клавиатура — из титана.

Одной из интересных особенностей MagicBook Art 14 является съемная камера, которая прячется в торце устройства. Чтобы достать камеру, нужно надавить на специальное место.

Ее можно разместить в любом удобном месте, например, над экраном, что особенно важно для тех, кто заботится о конфиденциальности.

Ноутбук оснащен мощным процессором Intel Core Ultra 7 155H и имеет 14,6-дюймовый сенсорный AMOLED-экран с высоким разрешением. Дисплей поддерживает технологии защиты зрения, что делает его удобным для длительной работы.

Honor MagicBook Art 14 будет доступен в белом и зеленом цветах.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.