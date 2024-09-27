В РФ в 2024 году планируют выпустить 50-60 тыс. устройств на базе «Авроры»

В России в 2024 году планируется выпустить около 50-60 тысяч мобильных устройств на базе отечественной операционной системы «Аврора».

Замглавы Минпромторга Василий Шпак сообщил, что российские производители способны производить более 1 миллиона таких устройств в год. Потребность госаппарата в мобильных устройствах на российских операционных системах составляет более 1,2 миллиона в течение трех лет.

Шпак отметил важность активного внедрения планшетов и смартфонов российского производства. В первом полугодии 2025 года ожидается выход трех новых устройств с адаптированной ОС «Аврора». На данный момент на рынке уже доступны два планшета с этой системой.

Минпромторг также сообщил о программе передачи технической экспертизы для адаптации ОС «Аврора» под новые аппаратные платформы. В этой программе участвуют несколько отечественных производителей, включая компании «ПК Аквариус» и «Ф-плюс Оборудование и разработки». Ожидается, что к программе присоединятся и новые участники.

Источник: РИА Новости.