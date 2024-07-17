В РФ станет сложнее купить сим-карту и пополнить баланс мобильного телефона

Пополнение баланса мобильного телефона и покупка сим-карт в России может стать сложнее из-за предложенной Минцифрой РФ новой инициативы.

По новым правилам, для пополнения баланса наличными потребуется предъявление паспорта, а покупка сим-карты будет возможна только после проверки паспортных данных через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Эти предложения уже разработаны и проходят согласование.

Новые правила направлены на борьбу с мошенничеством и незаконными действиями, связанными с использованием «серых сим-карт». Продавцы сим-карт, которые не проверят паспортные данные через СМЭВ, будут подвержены штрафам.

Пополнение баланса через банковское приложение или приложение оператора связи останется без изменений. Однако те, кто привык пополнять баланс наличными, могут столкнуться с трудностями. В настоящее время наличное пополнение составляет около 5-6% от общего объема.

Ранее рассматривались и другие меры для борьбы с серым рынком сим-карт, такие как ограничение точек продаж и введение обязательной биометрии и цифровой подписи.

Источник: Ведомости.