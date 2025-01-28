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В РФ сертифицировано новое оборудование для квантовых коммуникаций

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В конце 2024 года ФСБ России сертифицировала новое оборудование для квантовых коммуникаций от компаний «ИнфоТеКС» и «СМАРТС-Кванттелеком». Эта технология обеспечивает безопасную передачу информации на большие расстояния, используя одиночные фотоны для обмена ключами шифрования.

Квантовые коммуникации позволяют передавать данные через существующие волоконно-оптические и спутниковые сети. Ранее ФСБ уже сертифицировала квантовый телефон, который проходит испытания в таких компаниях, как РЖД и «Газпром».

На данный момент потребителями квантового оборудования являются крупные корпорации и научные учреждения. В РЖД планируют создать магистральную линию квантовой связи протяженностью 7 тысяч километров, связывающую крупные города России. Также проводятся эксперименты по передаче защищенных сообщений между Россией и Китаем.

Несмотря на сертификацию, высокие цены на оборудование остаются серьезным барьером для массового внедрения квантовых коммуникаций. Например, стоимость квантового телефона оценивается примерно в 40 миллионов рублей. Однако с ростом конкуренции и массовым производством возможно снижение цен.

Представители отрасли уверены, что квантовые коммуникации важны для обеспечения безопасности данных в различных секторах, включая финансы и государственные учреждения. В дальнейшем компании планируют расширить линейку сертифицированных устройств и оптимизировать их стоимость и размеры для более широкого использования.

Источник: РБК.

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