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В РФ сделали терморегулирующие покрытия для космических аппаратов

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Ученые ТУСУР разработали новые терморегулирующие покрытия для космических аппаратов, используя нанотехнологии. Эти покрытия также могут применяться в строительстве, ядерной сфере и для хранения нефтепродуктов.

Покрытия сделаны из силиката и карбоната кальция с добавлением диоксида церия, передает ТАСС. Они помогают поддерживать нужную температуру в космосе, хотя могут быть подвержены повреждениям от ионизирующего излучения.

Новинка отличается низким поглощением солнечного света (7-10%) и высокой способностью излучать тепло.

Ученые добавили наночастицы, чтобы улучшить стабильность и отражательные свойства покрытий. Эти материалы могут использоваться не только в космосе, но и в строительстве и в ядерной промышленности.

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