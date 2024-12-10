В РФ сделали терморегулирующие покрытия для космических аппаратов

Ученые ТУСУР разработали новые терморегулирующие покрытия для космических аппаратов, используя нанотехнологии. Эти покрытия также могут применяться в строительстве, ядерной сфере и для хранения нефтепродуктов.

Покрытия сделаны из силиката и карбоната кальция с добавлением диоксида церия, передает ТАСС. Они помогают поддерживать нужную температуру в космосе, хотя могут быть подвержены повреждениям от ионизирующего излучения.

Новинка отличается низким поглощением солнечного света (7-10%) и высокой способностью излучать тепло.

Ученые добавили наночастицы, чтобы улучшить стабильность и отражательные свойства покрытий. Эти материалы могут использоваться не только в космосе, но и в строительстве и в ядерной промышленности.