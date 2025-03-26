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В РФ с 12 мая начнут ограничивать доступ к сайтам-двойникам официальных ресурсов

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Минцифры России анонсировало пилотный проект, который начнётся с 12 мая 2025 года и продлится до 1 марта 2026 года.

Цель проекта — ограничить доступ к фишинговым сайтам, которые вводят пользователей в заблуждение, выдавая себя за достоверные ресурсы, пишет ТАСС.

Министерство отметило, что такая инициатива поможет защитить людей от мошенников, использующих похожие домены.

В проекте примут участие различные государственные органы, включая Генпрокуратуру, ФСБ и МВД, а также Роскомнадзор и Банк России. Ожидается, что к проекту также присоединятся операторы связи и владельцы соцсетей.

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