В РФ решили создать удаленный рабочий стол с поддержкой веб-камеры

Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и компания «Инфотекс» планируют создать новый удалённый рабочий стол в формате «тонкого клиента», который сможет поддерживать веб-камеру. Ожидается, что проект будет завершён к концу 2025 года, а его безопасность будет обеспечиваться с помощью квантового распределения ключей.

На данный момент пользователи работают на своих компьютерах, и если они потеряют устройство, теряется вся информация. «Тонкий клиент» позволит авторизоваться на любом компьютере и получить доступ к своему рабочему столу в центре обработки данных, где специалисты будут следить за безопасностью.

Владимир Елисеев из «Инфотекс» отметил, что передача данных от веб-камеры может быть сложной, поскольку она генерирует много информации. Многие существующие решения не поддерживают веб-камеры, что стало актуально после пандемии, когда видеозвонки стали важными.

К концу 2025 года планируется создать опытный образец нового «тонкого клиента», а в 2026 году — выпустить небольшую партию на отечественном процессоре. Квантовая передача информации обеспечит высокий уровень безопасности благодаря использованию кубитов. Разработка ViPNet QSS уже получила сертификат в России.

Источник: ТАСС