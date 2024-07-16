В РФ разработан прибор для быстрой диагностики сердца

Специалисты СГМУ разработали прототип устройства для диагностики сердечной недостаточности и составления прогноза ее течения.

Это устройство позволит отслеживать ключевые признаки заболевания, снижая нагрузку на медицинский персонал и уменьшая время ожидания результатов теста.

Устройство предназначено для использования в рамках консорциума, созданного СГМУ им. В.И. Разумовского по программе «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты».

Согласно описанию, устройство будет автоматизировать тест с шестиминутной ходьбой, позволяя проводить первичный анализ полученных данных и оценивать динамику состояния пациента после нескольких тестирований.

Это поможет врачам назначать и корректировать базисную терапию своевременно. Исследователи также планируют добавить дополнительные параметры, такие как «работа» и «мощность», учитывая вес пациента для более полного описания клинической картины.

В настоящее время разработан технический прототип устройства, а также первичное программное обеспечение для осуществления измерений.

После доработки программного обеспечения и самого устройства, а также получения соответствующих разрешительных документов, планируется использовать его в широкой клинической практике.

Источник: РИА Новости.