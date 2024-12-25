В РФ разработали новый герметик для ремонта автошин с огромными пробоями

В России группа изобретателей запатентовала жидкий герметик, который сможет устранять крупные повреждения автошин. По информации Роспатента, производство нового материала начнется в 2025 году.

Главное преимущество герметика — возможность заделки пробоев до 20 мм в диаметре, в то время как существующие продукты эффективны только для повреждений до 8 мм. Это особенно важно для крупных автомобилей, которые часто сталкиваются с большими проколами в сложных условиях.

Полевые испытания показали, что герметик быстро запечатывает пробои: в случае 10-мм повреждения это происходит за секунду, а 20-мм — за четыре секунды. После герметизации шина сохраняла давление, а потеря воздуха фиксировалась только при удалении инородного предмета.

Герметик будет включать переработанные материалы, такие как резиновая крошка и катализаторы. Он подходит как для камерных, так и для бескамерных шин.

Изобретатели планируют сначала вывести продукт на корпоративный рынок, а затем на рынок для широкой аудитории.

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