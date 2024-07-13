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В РФ разработали и запустят в серию ошейник для мониторинга здоровья кошек по голосу

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Российские разработчики создали умный ошейник для кошек, который может отслеживать их здоровье по голосу. Этот ошейник содержит датчики и микропроцессор внутри, и его задача — анализировать звуки, которые издают кошки.

В РФ разработали и запустят в серию ошейник для мониторинга здоровья кошек по голосу

Если ошейник обнаружит признаки болезненного или нервного состояния, а также физической боли, он отправит уведомление на смартфон с соответствующей рекомендацией, например, обратиться к ветеринару или успокоить питомца.

Уникальность ошейника заключается в том, что он способен распознавать малейшие отклонения в здоровье кошки на ранней стадии, еще до того, как появятся клинические проявления.

Это позволяет лечить некоторые заболевания у кошек без применения лекарств, просто путем корректировки их диеты. На рынке отсутствуют аналоги такого ошейника, а зарубежные решения ограничиваются отслеживанием состояния питомца только по фото.

В настоящее время команда разработчиков работает над новой версией ошейника, которая будет выпущена в серийное производство. Разработку технического решения осуществляет компания-партнер, специализирующаяся на разработке и производстве электроники.

Источник: РИА Новости. 

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