В России испытали прототип БПЛА-«авианосца» на солнечных батареях

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) разработал прототип первого в России беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с функцией «авианосца», работающего на солнечных батареях. Об этом сообщил исследователь аэрокосмического направления вуза Константин Колесников.

БПЛА, получивший кодовое название «Кенгуру», способен доставлять малые беспилотники или полезный груз общим весом до 2 кг на расстояние до 80 километров. При этом его собственная масса составляет 3 кг, а размах крыла достигает двух метров. Особенность разработки — возможность получения энергии от солнечных панелей, что позволяет аппарату подзаряжаться во время выполнения миссии.

Как пояснил Колесников, транспортный беспилотник может выпускать малые дроны как в полете, так и после посадки. Кроме того, предусмотрена функция автоматического возвращения на базу или ожидания окончания миссии с возможностью подзарядки.

По словам ученого, проект ориентирован в том числе на работу в условиях Арктики и может быть использован для патрулирования труднодоступных территорий, включая лесные массивы. В настоящее время ведется подготовка пробного образца с солнечными панелями для испытаний в северных широтах.

Разработка ЮУрГУ представляет собой шаг к созданию автономных беспилотных систем нового поколения, способных действовать в удалённых регионах без постоянного вмешательства оператора.