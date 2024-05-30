В РФ проведут эксперимент по маркировке ноутбуков, телефонов и печатных плат

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении эксперимента по маркировке радиоэлектронной продукции до 31 августа 2025 года.

Согласно документу, ноутбуки, смартфоны, телефонные аппараты и печатные платы теперь также включены в список товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Эксперимент, начавшийся 1 декабря 2023 года, будет продолжаться, а его сроки будут пролонгированы до 31 августа 2025 года. Маркировка ноутбуков, смартфонов и телефонных аппаратов будет проводиться с 10 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года, а маркировка печатных плат — с 1 июля 2024 года до 31 августа 2025 года.

Участие в эксперименте остается добровольным, при этом товары будут отслеживаться с помощью системы маркировки «Честный знак». Производителям продукции предоставляются коды маркировки безвозмездно. Оператором эксперимента выступает Центр развития перспективных технологий.

Основная цель проведения эксперимента заключается в тестировании технологий маркировки товаров, определении взаимодействия участников оборота с системой маркировки и предотвращении использования контрафактной продукции. По результатам эксперимента будет принято решение о целесообразности введения обязательной маркировки данного вида продукции.

В пилотном проекте по маркировке радиоэлектроники уже участвуют 70 компаний.

Источник: ТАСС.