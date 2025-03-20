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В РФ прошло резкое снижение цены на iPhone 16e до 46,8 тыс. рублей

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Бюджетный iPhone 16e, который вышел в феврале, теперь можно купить на онлайн-площадках по цене от 46,8 тыс. рублей.

Снижение стоимости связано с укреплением рубля, что позволило снизить цену ниже 47 тысяч.

iPhone 16e оборудован 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 60 Гц, системой распознавания лица Face ID, 48-мегапиксельной камерой, чипом Apple A18 и модемом Apple C1. Модель показывает высокую энергоэффективность и продолжает серию доступных iPhone SE.

В первые две недели продаж в России iPhone 16e оказался более популярным, чем предыдущие бюджетные версии SE. При этом 60% покупателей выбрали модель с 256 ГБ памяти, а 40% предпочли 128 ГБ. Черный цвет стал самым популярным среди пользователей, его выбрали 80%.

IPhone 16e
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