В РФ прогнозируют рост цен на ноутбуки этой осенью

Издание «Известия» сообщает, что стоимость лэптопов вырастет из-за увеличения закупочных цен на комплектующие, таких как компьютерная память.

Эксперты предупреждают, что больше всего подорожают бюджетные и среднебюджетные модели, так как производители ранее сдерживали цены, чтобы оставаться конкурентоспособными. Средняя цена на такие устройства сейчас составляет около 62 000 рублей.

Также ожидается, что ноутбуки в ценовом диапазоне 50 000 — 70 000 рублей подорожают на 10%, так как новые закупочные цены уже поступили в Россию. Причины роста связаны с подорожанием комплектующих и сложностями в расчетах с китайскими поставщиками.

Руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse, Ирина Бабина, также подтверждает ожидания роста цен, однако считает его «небольшим». Она отметила, что наибольшее увеличение цен коснется именно бюджетных моделей. Ритейлеры уже сообщают о растущем спросе на ноутбуки.

Источник: Известия.