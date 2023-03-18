В РФ продают идеальный ноутбук для учебы и работы менее чем за 50 тыс. рублей

По цене менее 50 тыс. рублей на российском рынке мало хороших ноутбуков, но несколько магазинов стали предлагать отличный вариант.

Временно в России снизили цены на ноутбук Honor MagicBook 16 (HYM-W56), который является идеальным устройством для работы и учебы.

Его обычная цена варьируется в пределах 70-75 тыс. рублей, но в М. Видео и Эльдорадо в честь своего дня рождения стали предлагать модель за 48 999 рублей.

Это временная акция, поэтому желающим купить хороший ноутбук стоит поторопиться. В модели установлен процессор AMD Ryzen 5 5600H, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Есть USB-A 2.0, 2 х USB-A 3.2, 2 x USB 3.2 Type-C, HDMI 2.1, 3.5 мм мини джек, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, NFC, а также аккумулятор на 5600 мАч. Диагональ экрана ноутбука составляет 16,1 дюйма.

Источник: hi-tech.mail.ru.