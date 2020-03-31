В РФ прибор за 500 тысяч рублей стал дефицитным товаром

В России в дефиците оказались тепловизоры, которые способны с высокой точностью определить температуру людей при входе в здания.

В РФ резко вырос спрос на тепловизоры, которые стоят несколько сотен тысяч рублей, о чем пишет «Радио Sputnik» со ссылкой на представителя общественной организации «Российский союз инженеров» (РСИ) Ивана Андриевского.

«На рынке объем тепловизоров очень малый. Их количество не рассчитано на такую пандемию, как сейчас. Можно точно сказать, что на всех желающих тепловизоров не хватит», — заявил Андриевский.

Компании начали проявлять интерес к тепловизорам как только стали появляться первые угрозы коронавируса, а это дорогостоящее оборудование начали устанавливать на входе и измерять температуру тела.

Обычно дорогие модели тепеловизоров используют только военные и спасатели.