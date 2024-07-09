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В РФ представлены недорогие игровые мониторы Digma

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Появились новые игровые мониторы от Digma, которые отличаются своей доступностью и высокой частотой обновления. Компания представила две новые модели мониторов серии Overdrive — 24P511F и 27P511F.

В РФ представлены недорогие игровые мониторы Digma

Оба монитора радуют пользователей частотой обновления 180 Гц и временем отклика всего 1 мс.

Мониторы доступны в двух размерах — 23,8 и 27 дюймов, и оба обладают разрешением Full HD с IPS-панелью. Яркость мониторов составляет 250 кд/м², а углы обзора достигают 178°, что обеспечивает широкую и комфортную видимость из любого угла. Модели также поддерживают технологии адаптивной синхронизации FreeSync/G-Sync, что позволяет избежать разрывов изображения и получить плавную графику во время игры.

В РФ представлены недорогие игровые мониторы Digma

Кроме того, мониторы оснащены антибликовым покрытием и функцией Low Blue Light, которая снижает нагрузку на глаза пользователей, делая использование мониторов комфортным даже при ярком освещении. Они также имеют встроенные динамики и поддерживают различные варианты подключения, включая DisplayPort и HDMI.

Цены на эти игровые мониторы стартуют от 13 990 до 15 990 рублей.

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