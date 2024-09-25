В РФ представлен новый БПЛА-гексакоптер «Буран» с грузоподъемностью 80 кг

В России разработан беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Буран», гексакоптер, способный перевозить грузы массой до 80 кг со скоростью 70 км/ч.

Этот дрон предназначен для доставки грузов на линию фронта и может использоваться для эвакуации раненых. Кроме того, он способен вести разведку и адаптироваться для сброса боеприпасов, передают «Известия».

Разработчик «Котлин-Новатор» сообщил, что несколько образцов дрона уже прошли испытания. При максимальной нагрузке в 80 кг «Буран» может находиться в воздухе около 20 минут, а без нагрузки — до 45 минут. Радиус полета составляет до 20 км.

«Буран» получил прозвище «русская Баба-Яга» по аналогии с украинским дроном, однако превосходит его по многим характеристикам, включая дальность полета.

Военный эксперт Юрий Лямин отметил, что этот дрон эффективен для доставки грузов в сложных условиях, где наземный транспорт может быть под угрозой из-за минных полей или огня противника. Он также подчеркнул, что «Буран» может использоваться как ночной бомбардировщик благодаря своей электрической конструкции, что снижает вероятность его обнаружения.