В РФ появится новая линейка устройств для умного дома от Aqara

Компания Aqara анонсировала новую линейку устройств для умного дома, которые станут доступны в России с апреля 2025 года.

Презентация новинок прошла в Mercury Space, где гости имели возможность протестировать технологии. Одним из главных анонсов стал настенный диммер Dimmer Switch H2, который работает без нейтрального провода и поддерживает современные протоколы.

Также была представлена панель управления S1 Plus с сенсорным экраном, которая позволяет контролировать освещение, климат и безопасность в доме. В области безопасности Aqara предложила обновлённый центр управления Hub M100 и камеру-хаб G5 Pro с функцией распознавания.

Дополнительно компания представила систему трекового освещения, умную светодиодную лампу и беспроводной диммер, который может управлять различными устройствами.

Наряду с новыми продуктами, Aqara продемонстрировала уже доступные решения, такие как умные выключатели и датчики, которые могут интегрироваться в единую экосистему и управляться голосовыми ассистентами.